Mercato immobiliare USA: 2021 da record con vendite ai massimi storici

Vendite ai massimi storici secondo i dati elaborati in 14 anni di storia del Report RE/MAX. Case vendute in 31 giorni a un prezzo mediano di $335.000

A dicembre il real estate in USA ha registrato vendite da record che hanno consacrato il 2021 quale anno più movimentato in termini di compravendite nei 14 anni di storia del Report RE/MAX. Record anche per l’offerta più bassa e per i prezzi mediani più alti. Su base annua, il 2021 si è concluso con quasi il 10% di case vendute in più rispetto al precedente anno da primato, ovvero il 2020.



Nelle 51 aree metropolitane analizzate, le vendite immobiliari registrate a dicembre 2021 hanno quasi toccato il massimo per quel mese nella storia del Report, seconde solo a quelle di dicembre 2020, nonostante una lieve flessione (pari allo 0,8%) rispetto al mese di novembre. Per contro, la variazione media da novembre a dicembre relativa al quinquennio 2015-2019 ha registrato un incremento del 3,5%.



Dicembre ha coronato un anno fantastico per le vendite immobiliari. Dopo un 2020 piuttosto intenso, ci aspettavamo un 2021 ancora superiore – e così è stato,” ha dichiarato Nick Bailey (in foto), President e CEO, RE/MAX, LLC. “Gli acquirenti hanno scansato ogni genere di ostacoli potenziali – prezzi elevati, offerta ai minimi storici, aspra contesa sugli immobili disponibili – e hanno mantenuto vivo il mercato durante tutto l’anno. Nel 2021, il mercato immobiliare è stato monopolizzato da una forte domanda che ha portato a un incremento sostanziale delle vendite nonostante l’offerta bassissima”.



“Il dato promettente per il 2022 è che continueranno a permanere molti dei fattori che nel 2021 hanno trainato le vendite ai massimi storici. I tassi d’interesse sono tuttora vantaggiosi, prosegue il lavoro agile e molti proprietari di case dispongono di importante liquidità per investimenti. Se altri proprietari opteranno per la vendita, tutto induce a prevedere un ulteriore prolungamento di questo momento incandescente. Gli ultimi due anni hanno dimostrato che non mancano gli acquirenti pronti ad agire”.



A dicembre le compravendite di case avrebbero potuto essere ancora più sostenute se non fosse stato per un’offerta ai minimi storici. Il 2021 si è concluso con il numero più basso di case in vendita mai rilevato nei 14 anni di storia del Report RE/MAX. A dicembre, l’offerta è diminuita del 23,6% rispetto a novembre – precedente minimo storico – e del 33,3% anno su anno. I dieci mesi con l’offerta più bassa della storia del report si sono concentrati tutti nel 2021.



L’andamento di vendita media mensile in dicembre (1,2) ha stabilito un minimo storico assoluto, uguagliando il record del report registrato a maggio 2021. Un anno fa, l’andamento di vendita media mensile era pari a 2. A dicembre, le case hanno avuto una permanenza media di 31 giorni sul mercato – due in più di novembre, ma sette in meno di un anno fa.



Allo stesso tempo, a dicembre, il prezzo di vendita mediano di $335.000 ha superato dell’1,4% quello di novembre e dell’11,5% quello relativo allo stesso mese dello scorso anno. L’aumento rilevato fra novembre e dicembre è stato leggermente superiore alla media dell’1,2% registrata nel quinquennio 2015-2019. Sebbene il prezzo di vendita mediano più alto dell’anno venga solitamente raggiunto all’inizio o verso la metà dell’estate, i 340.000 dollari di ottobre hanno toccato il livello più alto per il 2021 e per la storia del report.



TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 51 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da RE/MAX a dicembre 2021, il numero medio di immobili venduti è sceso dello 0,8% rispetto a novembre 2021 e del 6,9% rispetto a dicembre 2020. I mercati con la più grande flessione percentuale nelle vendite anno su anno sono stati: San Francisco, CA con -21,9%, Manchester, NH con -17,6% e Atlanta, GA con -17,1%. Le aree che hanno visto l’incremento maggiore sono state: Wilmington/Dover, DE con +8,9%, Billings, MT con +8,3% e Boise, ID con +8,2%.



PREZZO MEDIANO DI VENDITA

A dicembre 2021, il prezzo mediano di vendita degli immobili venduti nelle 51 aree metropolitane analizzate è stato di $335.000, in calo dell’1,4% rispetto a novembre 2021 e in salita dell’11,5% rispetto a dicembre 2020. Nessuna area metropolitana ha registrato una diminuzione nel prezzo mediano di vendita rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre 32 hanno visto un aumento anno su anno a doppia cifra percentuale, le più alte a: Phoenix, AZ con +28,4%, Tampa, FL con +25,7% e Raleigh-Durham, NC con +25,3%.



GIORNI SUL MERCATO – MEDIA DELLE 51 CITTÀ ANALIZZATE

A dicembre 2021 la media dei giorni sul mercato degli immobili venduti è stata di 31 – due giorni in più rispetto alla media del novembre 2021 e sette giorni in meno rispetto a dicembre 2020. I mercati con la media di giorni più bassa sono stati: Nashville, TN con 13, Cincinnati, OH con 16 e Omaha, NE con 18. I mercati che hanno registrato la media più alta di giorni sono stati Des Moines, IA con 92, Miami, FL con 76 e New York, NY con 71. I “giorni sul mercato” indicano il numero medio di giorni che intercorrono dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.



ANDAMENTO DI VENDITA MEDIA MENSILE

Il numero degli immobili in vendita a dicembre 2021 è diminuito del 23,6% rispetto a novembre 2021 e del 33,3% rispetto a dicembre 2020. Basato sugli immobili venduti a dicembre 2021, l’andamento di vendita media mensile è sceso a 1,2 mesi dagli 1,4 di novembre 2021 ed è diminuito rispetto ai 2,0 di dicembre 2020. Una media di vendita a 6,0 mesi rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori. A dicembre 2021, delle 51 aree analizzate, nessuna città ha registrato una media maggiore di 6 mesi, tipicamente considerata indicativa di un mercato del compratore. I mercati con la più bassa offerta sono stati Salt Lake City, UT con 0,4 e tre a pari merito: Albuquerque, NM, Raleigh-Durham, NC, e Seattle, WA con 0,5.