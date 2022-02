Google: software intelligente crea il codice da zero

Il nome è AlphaCode, nuovo progetto realizzato da DeepMind, lun un’unità di intelligenza artificiale di Google, che riesce a replicare il lavoro di uno sviluppatore informatico, automatizzando le pratiche.

Il team di DeepMind ha scritto: “AlphaCode si è posizionato all’incirca al livello del concorrente medio, segnando la prima volta che un sistema di generazione di codice IA raggiunge un tale livello competitivo” nonostante non sia ancora ai livelli umani, il codice risulta già un grande vantaggio. “La capacità di risolvere problemi posiziona AlphaCode come uno strumento utile a migliorare la produttività e a supportare le persone che non sanno scrivere codice” continua il gruppo.