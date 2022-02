Lenovo scala la classifica nell’elenco Fortune delle Società più ammirate al mondo del 2022

La rivista Fortune ha pubblicato l’elenco ufficiale delle Società più ammirate al mondo, in cui Lenovo sale dal decimo al quinto posto, per le società che operano nel grande comparto del settore informatico. La graduatoria annuale, che valuta la reputazione aziendale di organizzazioni globali, guarda alle 1.000 maggiori società USA e alle 500 società globali di Fortune che dichiarano un fatturato annuo di almeno 10 miliardi di USD. Attualmente Lenovo si classifica al 159° posto nella lista Global 500 di Fortune.

Nella lista sono inserite società globali operanti in 52 settori differenti. Tra le società inserite nella sottocategoria “computer” Lenovo è stata riconosciuta in particolare come “La più ammirata”, ben figurando per innovazione, qualità della gestione e competitività globale dell’azienda.

Methodology di Fortune, in collaborazione con Korn Ferry, stabilisce quali sono le società più considerate in 52 settori e chiede a dirigenti, direttori e analisti di valutare le organizzazioni nel loro settore alla luce di nove criteri, dal valore dell’investimento e la qualità della gestione e dei prodotti, alla responsabilità sociale e alla capacità di attrarre talenti.

Lenovo recentemente è stata anche riconosciuta come una delle società più sostenibili al mondo da Corporate Knights; ha ottenuto la valutazione massima per il quinto anno consecutivo nell’Indice di uguaglianza societaria ed è stata inserita nell’Indice di uguaglianza di genere 2022 di Bloomberg.