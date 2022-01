Storie reali di investimento: flatexDEGIRO promuove la formazione finanziaria con un documentario di qualità elevata

Il documentario mette in discussione alcune delle idee più errate sugli investimenti.



Personalità d’eccezione, come i pionieri della finanza comportamentale Hersh Shefrin e Wendy De La Rosa, il direttore generale di Vanguard Sean Hagerty e l’investitore a impatto nonché ex-campione di Formula 1 Nico Rosberg, presentano storie vere.



Il documentario debutterà sui canali di Discovery nei principali paesi europei a partire da questo fine settimana, prima di essere trasmesso in streaming tramite i siti web di DEGIRO e flatex.



Con “True Stories of Investing” (Storie reali di investimento), flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, ticker: FTK. GR), il broker online per investitori privati più grande e in più rapida crescita dell’Europa, collabora con Discovery e con i pluripremiati documentaristi di New Amsterdam per demistificare il mondo degli investimenti.

