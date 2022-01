La piattaforma digitale DELFI di Schlumberger selezionata dalla joint-venture Northern Lights per un progetto di sequestro di CO2

Northern Lights, una joint-venture tra Equinor, Shell e TotalEnergies, utilizzerà l’ambiente DELFI per ottimizzare le prestazioni delle operazioni di trasporto e stoccaggio di carbonio.

Schlumberger implementerà l’ambiente cognitivo di esplorazione e produzione (exploration and production, E&P) DELFI* in un progetto norvegese relativo alla cattura di CO 2 condotto dalla joint-venture Northern Lights (NL) per ottimizzare i flussi di lavoro sotto la superficie e la modellazione e sorveglianza a più lungo termine del sequestro di CO 2 .

