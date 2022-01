Ald Automotive Italia affida le media relation a Comin & Partners

ALD Automotive Italia, azienda specializzata nel noleggio auto e nella gestione delle flotte aziendali, affida la comunicazione a Comin & Partners.



Comin & Partners, azienda specializzata nella consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali per grandi aziende, manager e organizzazioni, supporterà ALD Automotive Italia nelle attività di media relation e comunicazione strategica e sarà coinvolta nella gestione di progetti i che coinvolgeranno l’azienda in Italia, al fine di rafforzare la presenza nel campo dei servizi di noleggio a lungo termine e della mobilità sostenibile.



Ald Automotive è una società del Gruppo Sociètè Gènèrale uno dei principali gruppi finanziari europei con una presenza radicata in tutto il mondo. In Italia, Ald Automotive opera nel mercato del noleggio a lungo termine da oltre 30 anni servendo oltre 17.000 clienti e gestendo una flotta di 90.00 veicoli di grandi, medie e piccole aziende.



Ald Automotive su richiesta del Cliente, ordina direttamente dalle case costruttrici, il veicolo con colore e allestimento pattuito e lo noleggia per un periodo compreso tra i 24 e i 60 mesi, con un pacchetto di servizio modulato secondo le esigenze del cliente stesso. L’associato, nella fase di definizione dell’offerta potrà scegliere il veicolo, la durata della locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da subito il canone mensile comprensivo dei costi di utilizzo e gestione.