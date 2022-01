Milano confermata come città più cara d’Italia

Un’indagine Codacons sul costo della vita nelle maggiori città italiane ha dichiarato Milano come città più costosa italiana, mentre Napoli si conferma la più economica, e Pescara la più conveniente.

L’indagine è stata effettuata sulle spese da svolgere durante la quotidianità, come spese alimentari, parrucchieri, costo mezzi e servizi urbani.

Ad esempio, l’indagine ha rilevato Bari come città in cui costa di più tagliarsi i capelli, o Trieste la città in cui le lavanderie sono meno care, o Palermo dove i dentisti sono più convenienti.



“Il costo della vita è estremamente diversificato sul territorio, con le città del sud che risultano mediamente più economiche rispetto al Nord Italia – spiega il presidente Carlo Rienzi – Prezzi e tariffe che appaiono tuttavia in continua evoluzione: gli aumenti delle bollette di luce e gas stanno infatti determinando nelle ultime settimane rincari a cascata dei prezzi al dettaglio, a causa dei maggiori costi in capo a imprese e attività che vengono inevitabilmente scaricati sui consumatori attraverso rialzi dei listini”.