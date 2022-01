Alira Health amplia il suo portafoglio di soluzioni sanitarie digitali rilevando Self Care Catalysts

Alira Health, una società di consulenza internazionale incentrata sulla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione di Self Care Catalysts, Inc., una società canadese con sede a Toronto e che sviluppa soluzioni digitali per il settore sanitario con un focus sui pazienti, che mette al centro di reti umane, della tecnologia e della scienza. La piattaforma digitale di Self Care Catalysts, Health Storylines™, aiuta e pazienti a comprendere in tutti i dettagli il loro percorso terapeutico mentre ne gestisce le condizioni e genera prove cliniche e del mondo reale. Health Storylines consente a oltre 120.000 pazienti, in più di 30 aree terapeutiche importanti, di essere titolari attivi e informati dei dati relativi ai trattamenti che ricevono. Si tratta della terza acquisizione effettuata da Alira Health negli ultimi quattro mesi, e la prima nel Nord America, di una società che sviluppa soluzioni digitali incentrate sui pazienti.

“Oggigiorno è più importante che mai offrire ai pazienti e a tutte le persone dedicate alla loro salute la possibilità di mappare il loro percorso terapeutico. Il successo di Self Care Catalysts deriva dal dare priorità ai pazienti e quindi estendere la sua piattaforma per aiutare i clienti operanti nei settori medico-tecnico, farmaceutico e delle biotecnologie a ottimizzare i loro sforzi volti a portare nuovi farmaci e dispositivi nel mercato tramite l’accesso diretto dei pazienti in relazione agli studi clinici decentralizzati (DCT, Decentralized Clinical Trials) e alle prove del mondo reale (RWE, Real World Evidence)”, spiega Gabriele Brambilla, co-fondatore e Ceo di Alira Health. “L’acquisizione di Self Care Catalysts rappresenta un’aggiunta strategica al nostro portafoglio globale in crescita di tecnologie incentrate sui pazienti, facendo di Alira Health una delle realtà più importanti nel Nord America e in Europa nello sviluppo di soluzioni DCT e RWE orientate ai pazienti, con oltre 150 studi condotti in collaborazione con oltre 250.000 pazienti”.

“Health Storylines aiuta i pazienti a comprendere appieno il loro percorso terapeutico grazie a dati concreti di cui sono titolari e che controllano. I pazienti scelgono di donare o condividere i loro dati per una buona causa – che si tratti di agevolare le ricerche cliniche, informare i responsabili delle decisioni normative, richiedere assistenza ai loro fornitori di servizi sanitari mettendo a disposizione dati olistici ai fini di una migliore pianificazione del trattamento, o semplicemente per essere tranquilli”, aggiunge Grace Almendras-Castillo, co-fondatrice e Ceo di Self Care Catalysts. “Condividiamo la missione di Alira Health – umanizzare l’assistenza sanitaria – e siamo lieti di integrarci in un’azienda che promette di trasformare il settore”.

I co-fondatori di Self Care Catalysts, Grace Almendras-Castillo e Jared Adams, ricopriranno ruoli direttivi presso Alira Health nello sviluppo di soluzioni digitali per la salute di consumatori e pazienti nel Nord America.