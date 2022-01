Veeam chiude un 2021 da record con una crescita del 27%

Con il 16° trimestre consecutivo di crescita a due cifre, Anand Eswaran diventa CEO per guidare la prossima fase di crescita ed espansione dell’azienda

Veeam® Software, leader nelle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati che offrono una Modern Data Protection, ha annunciato oggi un altro trimestre di crescita a due cifre, con un aumento del 27% dei ricavi annuali ricorrenti (ARR) rispetto all’anno precedente (YoY), indicando il 2021 come l’anno di maggior successo dell’azienda. Non solo il fatturato è stato da record, ma Veeam ha chiuso il 2021 come secondo vendor di data protection a livello mondiale; nel 2021 si è classificata come Leader, per la quinta volta consecutiva nel Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Solutions, ha visto il suo business con Microsoft Office 365 crescere più del previsto, con il 73% di crescita YoY, e ha raggiunto una crescita di oltre il 36% YoY di Veeam Availability Suite™.



“IDC prevede che il mercato totale della Data Protection as a Service (DPaaS) raggiungerà 18,4 miliardi di dollari di spesa entro il 2025”, ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Dato l’attuale panorama globale e il fatto che le aziende hanno molti dati da proteggere – ransomware e cyber-attacchi, conformità e nuovi regolamenti, e complessità degli ambienti di lavoro remoti – credo che le opportunità di mercato siano ancora più grandi di quanto previsto. Veeam supera la maturazione complessiva del mercato, sta crescendo a un ritmo molto più rapido ed è saldamente all’epicentro dell’ecosistema dei dati. Questa è una testimonianza dei nostri dipendenti e della cultura aziendale, del ritmo di sviluppo e innovazione e della collaborazione con i partner per offrire soluzioni che superano le aspettative dei clienti e creano fiducia”.



“Il 2021 è stato un anno di grande successo per Veeam, sia per il suo business che per la sua leadership nel settore. La regione EMEA che chiude il 2021 con il 28% di crescita ARR a due cifre anno su anno è un risultato fenomenale. Non potrei essere più orgoglioso del team EMEA che non si è fermato al solo supporto dei clienti, ma ha consolidato le relazioni con la nostra eccezionale e ben conosciuta rete ProPartner,” ha dichiarato Daniel Fried, General Manager (GM) and Senior Vice President (SVP) of EMEA and Worldwide Channels di Veeam. “Nel 2022 continueremo ad accelerare la nostra crescita con un focus specifico sul segmento enterprise, assicurando una transizione fluida verso un modello in abbonamento per tutti i clienti che ancora utilizzano licenze perpetue, offrendo soluzioni on-premises o servizi cloud Veeam-powered.”

2021 Highlights