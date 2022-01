Google chiude YouTube Originals

Google archivia la divisione dedicata alla produzione di contenuti video originali per gli abbonati di YouTube Premium, YouTube Originals.

Youtube Originals aveva avuto il lancio della serie Cobra Kai, poi acquisita da Netflix.

Una delle ragioni della chiusura proviene dall’abbandono di Susanne Daniels, responsabile globale dei contenuti originali di YouTube, che ha comunicato che lascerà l’azienda a marzo.

Un tweet di Robert Kyncl, Chief Business Officer di YouTube, recita: “Nel 2016 abbiamo creato YouTube Originals, una divisione all’interno di YouTube dedicata a nuove programmazioni con i nostri creator e guidata dall’esperta Susanne Daniels. In qualità di Global Head of Originals, Susanne e il suo team hanno creato una lista internazionale di programmi pluripremiati raggiungendo collettivamente miliardi di visualizzazioni, facendo luce su creator incredibili, importanti argomenti sociali e presentando YouTube a un nuovo pubblico. In breve, YouTube ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita dell’economia dei creator di YouTube. Oggi, infatti, ci sono oltre 2 milioni di creator nel Programma partner di YouTube e la nostra community di creator non ha mai avuto così tanto successo: negli ultimi tre anni abbiamo pagato più di 30 miliardi di dollari creator, artisti e società media. Tuttavia, con la crescita arrivano nuove opportunità e ora i nostri investimenti possono avere un impatto maggiore su un numero ancora maggiore di creator se applicati ad altre iniziative”.