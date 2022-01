Oltre tre ore di ritardo per gli italiani che dovevano rientrare dall’Ucraina

Sono giunti in Italia solamente nella tarda serata e dopo aver trascorso ore di attesa in aeroporto. È la storia dei passeggeri del volo Ryanair Boryspil Roma Fiumicino, che hanno raggiunto la cittadina italiana con 3 ore e 22 minuti di ritardo.

È accaduto ieri sera, lunedì 17 gennaio, ai viaggiatori del volo FR7853, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, possono essere ripagati con una compensazione pecuniaria di 400 euro, in quanto risulterebbe pienamente applicabile il Regolamento Comunitario 261/2004.

Per contattare ItaliaRimborso è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nellhomepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo in ritardo Ryanair Boryspil Roma Fiumicino, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.