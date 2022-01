Le Madamin dell’economia

PINA AMARELLI Amarelli Presidente 7 E’ l’esempio della profonda unità tra cultura umanistica e imprenditoriale. Preparata e caparbia, il segreto del suo successo è stato la voglia di realizzarsi. Il marito la definisce «acqua cheta che dilaga», una donna che non si attiene alle convenzioni è diventata la Lady della radice della felicità.





ORNELLA BARRA Walgreens Boots Alliance COO 8- Dal sangue imprenditoriale e dal carattere deciso, da una piccola farmacia a Chiavari ha realizzato il colosso farmaceutico Walgreens Boots Alliance, nato dalla fusione delle rispettive aziende farmaceutiche, sempre affiancata dal marito Stefano Pessina. Dedita alla continua ricerca e all’impegno sociale, è sempre in prima linea nelle cruciali battaglie che

caratterizzano la nostra epoca.

FRANCESCA BELLETTINI Yves Saint Laurent Presidente e CEO 7+ Manager brillante, ha avuto un dinamico avvio di carriera negli investimenti della moda, lavorando con i principali brand del settore. La passione per il suo lavoro le ha permesso di crescere rapidamente ottenendo nel 2013 le redini del Gruppo. Garantisce l’espansione della Maison, grazie alla sua creatività, traboccante di idee ed energia.

SABINA BELLI Pomellato CEO 6½ Determinata, armata di un intelletto creativo e di una penna affilata, ha ricoperto numerose cariche nel settore pubblicitario, lavorando nelle agenzie più importanti del mondo.

Ha seguito la scia dei colossi del settore, per poi tornare in Italia e dedicarsi all’azienda. Crede nell’inclusione e nell’emancipazione femminile, scrivendo nel 2018 un manuale di consigli sulla leadership al femminile, D come Donna, C come Ceo.

MARINA BERLUSCONI Gruppo Mondadori, Fininvest Presidente 8 Molto apprezzabile la sua stabilità, in momenti drammatici sia per la stagione politica sia per gli assestamenti dei grandi gruppi editoriali. Con l’affetto, la saggezza e i buoni consigli ha giovato molto al rilancio di suo padre. Ha ottenuto ottimi risultati nel bilancio 2020, con ricavi pubblicitari in crescita.

ELENA BOTTINELLI Irccs Ospedale San Raffaele e Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi Amministratore Delegato 6+ Vincitrice della “mela d’oro” del Premio Marisa Bellisario, è considerata una delle cento donne ad avere successo.

Ricercatrice interessata allo sviluppo e all’applicazione della digitalizzazione e delle tecnologie negli ospedali, cura i rapporti con i pazienti puntando a innovare anche il settore sanitario.

DIANA BRACCO Bracco Amministratore Delegato 8- Dal 1999 è al timone dell’azienda con impegno e dedizione. Non solo una grande imprenditrice, ma anche appassionata di arte e cultura, nel 2010 ha istituito la Fondazione Bracco.

“Il management non è nulla più che la motivazione degli altri.” (Lee Iacocca)

AZZURRA CALTAGIRONE Caltagirone S.p.a., Il Messaggero Presidente 7 Una professionista competente e discreta, nonostante si parli spesso della sua vita amorosa. È tra i “pezzi grossi” del gruppo e nel tempo ha dovuto dimostrare di essersi meritata la posizione che ricopre. Molte passioni la accomunano con il padre, che l’ha scelta come presidente, mettendo in ombra i fratelli. Sta rivoluzionando il suo quotidiano con nuove strategie digitali, ma resta il quadro difficile contrassegnato dalla pandemia, che ha influito sulle entrate del gruppo. “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.” (Seneca)

MARINA CAPROTTI Esselunga CEO 7+ Imprenditrice e manager di successo, nel 2017 è tornata in Italia per assicurare continuità all'operato del padre. Intelligente, riservata e piena di risorse, già nel giugno 2020 ricopriva il ruolo di presidente esecutivo. La più giovane figlia di Bernardo ha ereditato il suo stesso piglio sicuro e autorevole. E' pronta a mettersi in gioco con nuove scommesse non solo per ampliare l'estensione territoriale, ma anche per garantire, grazie alla sua esperienza in ambito internazionale, un approccio più moderno e sostenibile. Una vera figlia d’arte.



DANIELA CAROSIO TRAINOSE S.A. CdA 7 Ha lasciato il consiglio di amministrazione di Trenitalia in favore della sua controparte greca. E’ un’esperta affidabile e talentuosa, sempre attiva e pronta a nuove sfide. Le sue aree di specializzazione sono innumerevoli, una vera top manager.

LAURA CIOLI Mediobanca, Autogrill, Sofina, Brembo CdA 7+ A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate 2019. La top manager rimane una delle professioniste più apprezzate del panorama editoriale e non solo. Fa parte di molti cda e la sua esperienza spazia dai media all’energia, dalle telecomunicazioni all’elettronica.

SIMONA CLEMENZA Krizia CEO 7- Fin da subito si è impegnata per sollevare il piano strategico di rinnovamento del Gruppo.

Personalità di spicco, forte e determinata, la scelta del 2017 di metterla alla guida dell’azienda è stata determinata dalla sua grande abilità professionale, impiegata nell’espansione dei mercati nazionali e internazionali, allo scopo di dare un’ulteriore spinta evolutiva nella crescita del marchio.

FRANCESCA DI CARROBIO Hermès Italia CEO 6½ Ha iniziato fin da subito a lavorare per posizionare i brand nelle profumerie accanto ai principali marchi di lusso. Da quando è amministratore delegato del Gruppo, dal 2004, ha visto l’azienda crescere ed evolversi, portando con sé un’immagine di prestigio. Moglie, madre e leader, è stata capace di conciliare ogni impegno compiendo le giuste scelte, perseguendo una vita semplice ma in cui mantenere la libertà di lavorare.

MARIA BIANCA FARINA Poste Italiane, Ania Presidente 8½ Rigorosa e meticolosa. A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Come manager, ha dedicato tutta la vita alle assicurazioni e, con la sua compagnia, è pronta a essere presente in maniera centrale in questa storica operazione di rilancio. Attenta alla salute dei propri dipendenti e delle loro famiglie, ha creato 'Poste Centro Medico', un centro medico aziendale polispecialistico.

ALBERTA FERRETTI Aeffe Vice Presidente 6½ Stilista positiva di natura. Anche se la sua azienda ha subito un duro colpo, sembra già pronta a ripartire. Dice: "Non si potrà mai piacere a tutti: quindi, inutile starci a perdere tempo". Non le piace cedere alle lusinghe dei trend mordi e fuggi.



MELISSA FERRETTI PERETTI American Express Amministratore Delegato 6½ Una manager ambiziosa e piena di talento, un vero esempio di leadership al femminile. La fortuna, però, le è stata a fianco per tutta la sua carriera, un dato innegabile che ammette col sorriso. La sua è una famiglia da Oscar e, a modo suo, ha saputo scegliere una strada che fosse più nelle sue corde accettando le sfide che derivano da questa coraggiosa scelta.



GIOVANNA FURLANETTO Furla Presidente 7- Imprenditrice lungimirante, ha preso le redini dell’azienda fondata dal padre Aldo, guidandola con dedizione, determinazione e intelletto. Scelte oculate e investimenti geniali le hanno permesso di mantenere l’azienda, portandola a perseguire con impegno l’obiettivo di affermare in tutto il mondo un brand oggi sinonimo di eleganza e qualità.



MARIA LAURA GAROFALO Garofalo Health Care Amministratore Delegato e Azionista di Controllo 6+ Personalità forte e decisa, impegnata in una guida strategica rivolta al progresso dell’azienda. Fin da giovanissima ha sempre esaudito le aspettative del padre, strappando l’azienda dalle mani dello zio e restando al comando, con lo scopo di espandere il business e affinare il proprio carattere. Avvocatessa, Cavaliere del Lavoro, ha vinto numerosi premi che la elevano come una degli imprenditori più influenti degli ultimi anni.



LAURA GERVASONI Patek Philippe Direttore generale 7- E’ a capo della divisione italiana di una delle maison più rinomate e di lusso esistenti, ma svolge il suo lavoro con naturalezza. Punta alla qualità e non alla sola quantità, sa essere una leader decisa.

GIOIA GHEZZI RGI Group, ATM Presidente 7 Ha un curriculum invidiabile. I settori in cui è specializzata sono assicurazioni, infrastrutture e healthcare. Per lei la diversità produce ricchezza. “Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere”. (Pablo Picasso)

MARIA PATRIZIA GRIECO Monte dei Paschi di Siena, Assonime Presidente 7- Una delle professioniste che si è maggiormente distinta professionalmente a livello nazionale e internazionale, senza dimenticare l’impegno nel sociale. Forte, preparata e con un’energia inesauribile. É considerata una delle 50 donne più potenti del mondo e nel 2018 ha ricevuto uno dei nostri Premi Socrate.

MAURA LATINI Coop Italia Amministratore Delegato 7+ Una top manager che ha a cuore la parità di genere, l’attivismo e la leadership al femminile. Ha saputo consolidare i legami “oltre il business” con il suo spirito d’iniziativa e la sua determinazione che la vede impegnata nel confronto con la contemporaneità, prerogativa essenziale per eccellere in un mercato così maschilista.

ANTONELLA LAVAZZA Finlav, Gruppo Lavazza Presidente e Cda 5½ E’ la quarta generazione a gestire l’impero di famiglia, ma non è sicuramente la più capace tra gli eredi. Una donna che crede nella propria professionalità e in quello che legge… nei fondi di caffè.



FRANCESCA LAVAZZA Adisco sezione Piemonte, Finlav, Gruppo Lavazza Presidente, Amministratore Delegato e Cda 6 Sensibile e con un’accentuata vena artistica. Ha portato avanti il progetto iniziato dalla mamma inaugurando il nuovo reparto dell’ospedale Regina Margherita che accoglierà bambini e ragazzi del reparto di onco-ematologia. “Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo, viene mai sprecato”. (Esopo)



ANTONELLA MANSI Cofindustria e Nuova Solmine Iberia Vice Presidente e Presidente 7- Personalità polivalente, leader coraggiosa e dinamica. “Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza.” (Steve Jobs)

EMMA MARCEGAGLIA Gruppo Marcegaglia, B20 Presidente e Vice Ceo, Chair 7+ Nel management italiano è sempre in primissima fila tra le donne meritevoli per competenza, prestigio e potere. Professionista con una lunga esperienza, resta, ad oggi, l’unica donna ad aver ricoperto l’incarico di Presidente di Confindustria. Sa unire intelligenza e avvenenza sbalordendo tutti con la sesta posizione per le gambe più belle d’Italia.

MARIALINA MARCUCCI Kedrion Biopharma CdA 6½ Top manager di livello che ha ricevuto diversi premi per l’imprenditoria, grazie alla propria visione innovatrice, cosmopolita e rivolta alla crescita moderna e vincente dell’azienda.

Attualmente membro di rilievo della società, continua a perseguire gli interessi dell’azienda con interesse e innovazione.

MARIANGELA MARSEGLIA Amazon Italia e Spagna Country Manager 6+ In questo ultimo periodo ha dovuto affrontare molteplici polemiche riguardanti l’egemonia del colosso che rappresenta in Italia. La sua difesa è una verità: hanno permesso all’economia di girare durante i mesi di blocco totale. Dovrebbe però avere più a cuore le condizioni dei propri dipendenti e fornitori.

FEDERICA MINOZZI Iris Ceramica Group CEO 7+ Ha seguito le orme del padre, Romano, entrando nell’azienda di famiglia, prima specializzandosi nel settore delle vendite e del marketing, e poi nel 2017, a soli 40 anni, è diventata CEO del Gruppo. Buon sangue non mente, come hanno dimostrato le sue sorprendenti abilità manageriali, focalizzate sullo sviluppo di una linea imprenditoriale funzionale e sostenibile. Nel 2021 è stata premiata per aver reso l’azienda una delle “migliori imprese al femminile” in cui le donne sono felici di lavorare.

MONICA MONDARDINI CIR Amministratore Delegato 7½ La tigre di Cesena. Grande lavoratrice, lodevole. E’ una delle personalità femminili più influenti in italia. “Il carisma è l'intangibile che fa desiderare agli altri di seguirti, di starti vicino e di essere influenzati da te”. (Roger Dawson)



CRISTINA NONINO Nonino CEO 6+ Radicata alla tradizione di famiglia e appassionata dell’antica arte della distilleria, perseguitrice di un mestiere antico e nobile, un rituale come lei stessa lo definisce, che fa scivolare l’impresa in un incanto di cui si fa portatrice. Quindi imprenditrice oltre che “alchimista”, mastro distillatore come il nonno che con fiducia e resilienza punta alla crescita aziendale, occupandosi anche di comunicazione online e di mercati.

ADRIANA PONTECORVO Ferrarelle, Assolombarda G.A, Confimprese Owner&export Manager

Presidente

Consigliere 6½ Lady Ferrarelle è considerata una Wonder Woman del sud trapiantata al nord. Una professionista ambiziosa che sa coniugare la vita tradizionale alle ambizioni di una carriera in ascesa. Da brava donna del sud non abbandona i suoi amuleti.

MIUCCIA PRADA Prada Ceo 7- Stilista e imprenditrice, è una delle donne più apprezzate del mondo nel settore. Forbes l’ha definita la donna più ricca d’Italia (ottava nella classifica generale) con un patrimonio di $ 4,6 miliardi. Ha saputo guidare il Gruppo durante la crisi aprendo il luxury brand verso un modello di business che strizza l’occhio all’intelligenza artificiale. Sta facendo le prime prove tecniche di passaggio generazionale.

ELISABETTA RIPA Enel Global e-Mobility Direttore 6½ Innovazione e digitale sono le parole chiave di questa donna di polso, sempre pronta a dimostrare le sue strabilianti capacità di controllo. Ha passato gli ultimi quattro anni come amministratore delegato di Open Fiber. “Non fidarti mai dei consigli di un uomo in difficoltà.” (Esopo)

GABRIELLA SCARPA LVMH Presidente Italia 6 Una veneziana DOC molto legata alla sua cultura ed anche una bellissima donna di classe e di buon gusto. Unico neo: le sue foto taroccate con Photoshop. È molto amata da Bernard Arnault.



FABIANA SCAVOLINI Scavolini CEO 6½ Discendente dell’omonima famiglia che ha messo in piedi il colosso della produzione di mobili da cucina, si ritiene capace di perseguire le tappe fondamentali che l’hanno portata a guidare il Gruppo. Diretta e combattiva, nonostante la crisi degli ultimi due anni ha preso in mano le redini della gestione senza paura, affrontando i problemi un passo alla volta, acquistando persino la Manini Prefabbricati, unendo quindi grande qualità a grande professionalità.

CRISTINA SCOCCHIA Kiko Amministratore Delegato 6½ Punta molto non solo sui sussidi, ma anche sulla riqualificazione professionale. Brillante ed elegante sa bene come rilanciare un brand in crisi.



ISABELLA SERAGNOLI Gruppo Coesia Presidente 5+

Impegnata in progetti sociali e territoriali. Una donna tutta d’un pezzo. “Sii saldo nelle tue decisioni ma rimani flessibile nel tuo approccio” (Tony Robbins)



MANUELA SOFFIENTINI Electrolux Italia Presidente 6+ Da anni si conferma una vera top employer, ma i risultati di quest’anno lasciano a desiderare nonostante la ritrovata centralità della casa per i propri consumatori. La filiera industriale ha subito numerose chiusure che l’hanno rallentata, ma la ripresa stenta a decollare.

MARINELLA SOLDI Fondazione Vodafone, Rai Presidente 7+ Dopo la nomina a presidente Rai, si è dimessa da Italmobiliare e Ferragamo per dare il massimo in questo nuovo ruolo. Il suo lavoro del resto la rende una risorsa importante e che sa essere produttiva in qualsiasi settore. Sempre attenta alle campagne sulla violenza contro le donne, la Fondazione è stata premiata per la sua inclusività e sensibilità.