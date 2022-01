Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

È online il nuovo numero del mensile digitale gratuito “RASPELLI MAGAZINE” che il “cronista della gastronomia”, Edoardo Raspelli, firma ora come direttore responsabile: in 84 pagine le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). Sul RASPELLIMAGAZINE del gennaio 2022 il “cronista della gastronomia” e neo direttore responsabile) dedica di nuovo il suo editoriale alla Guida Michelin 2022: Raspelli voleva scusarsi ma poi si è accorto che gli errori della Michelin non finiscono mai… Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante” : La Stella (a Domodossola, in provincia di Verbano Cusio Ossola), l’NH Collection Piazza Carlina (a Torino), Romano (a Viareggio, Lucca). Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo numero: il Nhow (a Milano), il Relais Le Betulle (a Conegliano, Treviso), l’Albergo delle Notarìe a Reggio Emilia.

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato o si commentano le notizie più significative o più curiose di queste ultime settimane:

FORLI’- Nei 500 metri degli studios di Dovilio Nardi il 2022 segna il nuovo inizio delle riprese di King Of Pizza. Conduce Francesca Buonaccorso, in giuria anche Edoardo Raspelli.

PIACENZA – Continua la messa in onda su un pool di televisioni ed on demand de L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI: pizza focaccia e pinsa a Garìga di Podenzano (Piacenza) per la PizzaPiù1 di Sante Ludovico. BRESSO (Milano) – Nella sala consiliare del Municipio incontro con Edoardo Raspelli che suggerisce di…cambiare il Tricolore.

ABBIATEGRASSO (Milano) – Con Andrea Guasco e Jacques Avella, il via a Best Next Model e all’ iniziativa di Cesare Morgantini, Miss Monnalisa nel Mondo 2022.

PADOVA- “Lettere e Letture. Diario dell’autunno-inverno 2020-2021” il nuovo libro scritto da Tiberio Fusco con Stefania Sirtori per Linea Edizioni, di Padova.

SAN DAMIANO D’ASTI (Asti)- Un grande evento/cena chiude l’iniziativa de “Le Colline Alfieri in paniere” condotto da Edoardo Raspelli con Francesca Buonaccorso.

PARMA -“Una lettrice ci scrive”… la giornalista di Parma Sara Colonna racconta il suo “albergo del cuore”.

TORINO/ROMA- ilgusto.it è il portale turistico-gastronomico collegato a 12 quotidiani, nazionali e locali. Ogni giovedì on line il ristorante provato da Edoardo Raspelli.

CRODO (Verbano Cusio Ossola)-Gli ascolti della” televisione gastronomica” con i dati Auditel ricostruiti ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop.it

LE RUBRICHE “RASPELLI IN COPERTINA”, “GLI ANIMALI” ED “IL VERDE” DI MAURA ANASTASIA

In questo nuovo numero del mensile RASPELLI MAGAZINE c’è come sempre la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Il Resto del Carlino, La Provincia, La Nuova Provincia, Il Giornale…). Anche in questo numero , poi, la parola a Maura Anastasia con le pagine sugli animali ed il verde in “Meraviglie della Natura”.