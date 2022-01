Il gruppo Siram Veolia ha nominato Ombretta Venturino nuovo Direttore Risorse Umane

Siram Veolia, gruppo con una storica esperienza nella gestione ottimizzata delle risorse ambientali – efficienza energetica, gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti speciali – ha nominato Ombretta Venturino nuovo Direttore Risorse Umane, a diretto riporto dell’Amministratore DelegatoEmanuela Trentin. “Siamo orgogliosi di accogliere nella direzione Risorse Umane una figura di elevata esperienza professionale e manageriale – ha commentato Emanuela Trentin, AD di Siram Veolia – Questa nuova nomina segna un ulteriore passo avanti per un Gruppo che punta su Persone e Innovazione, perseguendo la crescita del business e del proprio modello organizzativo e affermandosi nel percorso di trasformazione ecologica.” “Sono molto entusiasta per questa nuova sfida professionale in un momento di particolare trasformazione del mondo del lavoro. Investirò esperienza e impegno per accrescere in Siram Veolia una cultura aziendale sempre più incentrata sulla valorizzazione di Risorse competenti, motivate e orientate alla sostenibilità ambientale” – ha dichiarato Ombretta Venturino.I primi anni del percorso professionale di Ombretta Venturino la vedono impegnata in ruoli di crescente responsabilità in ambito HR presso società leader del settore automotive, quali Dayco e Stellantis, acquisendo una significativa esperienza sia in aree manifatturiere che di sviluppo prodotto. Dal 2012 entra nel Gruppo CNH Industrial dove in qualità di HR Director cura lo sviluppo di diverse funzioni industriali – tra le più significative: Acquisti, Qualità, Ingegneria, Product Support – con responsabilità globale di dipendenti distribuiti tra Europa, Stati Uniti, America Latina e Cina. In CNH Industrial partecipa a diversi progetti di riorganizzazione strategica.