Engineering ha acquisito il gruppo statunitense Movilitas

Il Gruppo Engineering, attraverso la propria filiale americana, ha acquisito il gruppo statunitense Movilitas. L’operazione, informa una nota, mira a integrare l’offerta della divisione Industries eXcellence Global estendendo e rafforzando le sinergie tra mercati geografici e industriali, generando valore esponenziale per i clienti. Movilitas, con quartier generale nel Maryland (USA), è focalizzata sulla fornitura di consulenza, tecnologie e servizi di nuova generazione per lo sviluppo di smart supply chain e di ecosistemi di produzione digitale.

Maximo Ibarra, nella foto, Ceo del Gruppo Engineering, commenta: “Gli importanti risultati della nostra controllata USA, che guida la divisione Industries eXcellence Global del Gruppo, ci hanno portato a definire questa rilevante acquisizione che conferma gli obiettivi molto ambiziosi del Gruppo non solo in Italia ma anche nei mercati esteri. L’ operazione è coerente con la nuova fase che Engineering ha intrapreso e riflette il nostro obiettivo di rafforzare, nell’ottica di un’unica visione strategica, la presenza internazionale di un’azienda profondamente italiana. Intendiamo continuare a investire in nuove tecnologie e in competenze per guidare la sfida della trasformazione digitale per imprese, Pubblica amministrazione, cittadini”.