Castello Sgr stanzia 400 mln per un nuovo maxi investimento

La società Castello Sgr,che opera nella gestione del risparmio indipendente, continua ad investire nel settore alberghiero. Il gruppo conta già 37 strutture ricettive, tra cui gli hotel di Italian Hospitality Collection (Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde e Bagni di Pisa in Toscana, Chia Laguna in Sardegna e Le Massif a Courmayeur in Valle d’Aosta).

La società il cui azionista di riferimento è Oaktree Capital Management, ha in previsione per quest’anno l’acquisto di 8 hotel con una spesa di 400 milioni di euro, oltre a 100 milioni per la riqualificazione.

Lo scorso dicembre, Castello Sgr ha acquistato a Milano Four Points by Sheraton Milan Center, per un valore di 60 milioni di euro. L’albergo è situato nella zona di Porta Nuova, area ‘cult’ del capoluogo lombardo e il cui processo di sviluppo verso una connotazione lifestyle si sta estendendo anche in via Melchiorre Gioia, dove è in costruzione la torre Gioia 22, soprannominata ‘scheggia di vetro’.

La strategia del fondo Star prevede l’investimento di oltre otto milioni di euro per la ristrutturazione nei prossimi 18 mesi e per il rebranding della struttura che diventerà Marriott Tribute, marchio premium lifestyle di Marriott International che conta 12 hotel in Europa.