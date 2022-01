Ideal Standard, arriva i.life

i.life è il nuovo programma completo di soluzioni bagno proposto da Ideal Standard, da oltre cento anni impegnata nel migliorare la vita delle persone. Non a caso, come sottolineato da Roberto Palomba, Chief Design Officer, i.life nasce proprio “per un mercato ampio e trasversale, un design semplice ed accattivante perfetto per la vita di tutti i giorni”. Il progetto coniuga funzionalità, sostenibilità e design, in linea con la mission che Ideal Standard porta avanti fin da quando è nata. In i.life, l’essenzialità di una linea moderna, pensata per rendere l’ambiente bagno sempre più rilassante e funzionale, incontra una tecnologia sostenibile e adattabile alle necessità di ognuno. La sua modularità consente di trovare soluzioni differenti in termini di igiene, sostenibilità, design e risparmio idrico, sempre con un occhio di riguardo alla durabilità.

La prima linea del programma lanciata da Ideal Standard è i.life A: una soluzione di lavabi, vasi e bidet caratterizzati da linee morbide e praticità. I sanitari sono disponibili sia nella versione sospesa che a terra. I vasi sono dotati di sedile a chiusura rallentata per un funzionamento silenzioso e comodo. I prodotti della gamma i.life A sono improntati su un’ingegneria all’avanguardia e su innovative soluzioni tecnologiche, peculiarità dell’elevata qualità che Ideal Standard è in grado di garantire. I vasi a terra, ad esempio, sono dotati della tecnologia di igiene RimLS+: lo scarico potente e senza brida assicura sicurezza e pulizia ad ogni utilizzo. Le proposte di i.life A, inoltre, si integrano alla perfezione con la gamma di miscelatori Ceraplan, storico fiore all’occhiello dell’azienda.