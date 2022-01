Due cittadine romane ottengono 1200 euro per un volo in ritardo

Avevano scelto Zanzibar per trascorrere qualche giornata in relax, ma la vacanza era iniziata male per via di un ritardo aereo di oltre tre ore. Recentemente, però, il Giudice di Pace di Civitavecchia ha deciso di condannare la compagnia aerea Ethiopian Airlines al pagamento di 1200 euro complessivi, come compensazione pecuniaria nei confronti delle due cittadine romane.

È la storia che risale al giorno 1 novembre del 2019, con una disavventura che ha coinvolto le passeggere del volo Roma Zanzibar. Partite da Roma Fiumicino, con il volo ET 703 e che faceva scalo ad Addis, sono giunte in ritardo per oltre tre ore. In queste circostanze il passeggero ha il diritto a ricevere 600 euro, come accaduto alle cittadine di Roma, in quanto tratta aerea superiore a 3500 chilometri.

«Il Giudice di Pace di Civitavecchia ha perfettamente applicato le norme in questione commentano da ItaliaRimborso – , come spesso accade con la nostra azienda. Sono molti i passeggeri che ricevono giornalmente dei disservizi aerei e che non sanno di poter ricevere la compensazione pecuniaria. In questo caso le passeggere di Roma non hanno avuto alcun dubbio nel sceglierci».