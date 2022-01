Editoria, arriva “Allena Mente Sport Facile”

Vi segnaliamo un’interessante novità nel mondo dell’editoria. Giancarlo Fornei, il mental coach che lavora unicamente con donne, lancia sul mercato la sua strabiliante idea: “Allena Mente Sport Facile”.

Un progetto originalissimo, una collana suddivisa in quaderni con pubblicazione ogni tre mesi e, soprattutto, con un formato diverso dal tradizionale libro: ha un codice ISBN ma è impaginata come una rivista a tutti gli effetti, su tre colonne e con gli interni a colori. Oltre agli articoli del coach di Carrara, ospiterà, di volta in volta, interventi anche di altri esperti del settore.

I quaderni parleranno di: allenamento mentale nello sport (visualizzazione, ancoraggio, ricalco sul futuro, ecc.). Autostima e motivazione. Definizione obiettivi (goal setting). Gestione degli stati d’animo. Focus e concentrazione. Dialogo interno e linguistica. E molto altro ancora.

«L’idea dei quaderni – racconta Fornei – mi è nata durante il primo Lockdown. Non potendo più girare l’Italia con i miei stage di allenamento mentale e i miei seminari motivazionali, mi sono messo a cercare in rete materiale da studiare. Controllai in maniera certosina anche Amazon, quella che considero la più grande biblioteca del mondo, trovandoci solo libri e audio corsi che si rivolgevano a un pubblico maschile. Così mi venne l’idea di creare un prodotto editoriale esclusivamente rivolto alle donne atlete. Del resto, la maggior parte dei miei libri parla già al “femminile”.»…

“Allena Mente Sport Facile” è anche un Protocollo di allenamento mentale nello sport; lo stesso che usa il coach toscano per formare e allenare mentalmente le atlete individuali o le squadre femminili che si rivolgono a lui.

Giancarlo Fornei è conosciuto in rete come “il coach delle donne” per la sua esperienza di lavoro con l’Universo Femminile. Da oltre tredici anni lavora con le donne e, in particolar modo, con atlete agoniste e giovani promesse dello sport. Le aiuta a vincere. Nello sport, come nella vita. Giancarlo Fornei è autore di “Come allenare la mente a vincere nello sport”, uno dei libri più venduti e recensiti a 4 e 5 stelle su Amazon del settore.

Il Volume 1 della collana è stato pubblicato a fine novembre con Youcanprint Editore. Si trova su tutti i più importanti store online. Inoltre, è disponibile in 1350 librerie d’Italia e con il codice ISBN, si può ordinare anche nella libreria preferita: ISBN | 979-12-20370-68-4