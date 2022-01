Atlantia conferma l’offerta di acquisto del 100% di Yunex Traffic

Atlantia (nella foto, l’a. d. Carlo Bertazzo) ha confermato di aver partecipato ad un processo competitivo avviato dal gruppo Siemens e di aver presentato una binding offer per l’acquisto del 100% del capitale della società Yunex Traffic, attiva nel business dell’Intelligent Transportation System. La notizia è arrivata dopo l’arrivo di alcuni rumors sull’argomento, che si sono palesati il 5 gennaio.

Atlantia, in un comunicato, ha spiegato che l’offerta si inquadra nella strategia del gruppo illustrata al mercato lo scorso 15 giugno, ed è coerente con le linee guida strategiche approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevedono investimenti, oltre che nei settori autostradale, aeroportuale e mobility digital payments in cui già opera la società, in tre nuove aree adiacenti e/o sinergiche: Intelligent Transportation Systems, Electrification/Renewables, Rail and Mobility Hubs. Atlantia si impegna ad aggiornare in modo sollecito il mercato, qualora Siemens renda noto che l’offerta presentata da Atlantia sia risultata la migliore e sia stata approvata dai competenti organi di Siemens