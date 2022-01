Pnrr: nel turismo bando per 120 nuove assunzioni

Fino al 7 gennaio, si potrà approfittare delle opportunità di lavoro offerte nel settore turistico dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Stavolta si cercano più di cento persone, con competenze diverse, per supportare il Ministero del Turismo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Chi è attualmente alla ricerca di un’occupazione può fare domanda per una delle assunzioni destinate a 120 persone che avranno il compito di supportare il Ministero del Turismo, guidato da Massimo Garavaglia, nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si cercano 50 assistenti e 70 specialisti selezionati da Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo. Trenta nel settore giuridico, sedici nel settore statistico ed economico, sette nel settore turistico e dei beni culturali, sette nella comunicazione istituzionale, cinque nel settore informatico ed ingegneristico e altri cinque specializzati nella conoscenza delle lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese). È necessario avere almeno 18 anni, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o “dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione” . Per queste 70 posizioni è richiesta la laurea magistrale, specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento (DL). Requisiti indispensabili sono anche una buona conoscenza del pc e del pacchetto office, oltre che della lingua inglese. Le persone interessate devono inviare la propria domanda esclusivamente per via telematica compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, raggiungibile all’indirizzo https://ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Bisogna avere sia lo SPID che un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e versare una quota di 10 euro, non rimborsabile.

Il bando specifica che “in caso di prolungata e significativa indisponibilità della piattaforma informatica, l’ENIT si riserva di informare i candidati, al ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale. Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente all’ENIT o al Ministero del Turismo”.

Durante la compilazione del modulo bisogna specificare per quale posizione si sta facendo la domanda, inserire una serie di dati personali come il nome, il luogo di nascita e la residenza e dare, tra l’altro, il proprio consenso al loro trattamento. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono inoltre specificare “la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere opportunamente documentato”.

La selezione avverrà tramite un primo colloquio orale e una successiva valutazione dei titoli da parte di una commissione costituita da tre componenti ed eventualmente integrata da uno o più esperti in lingue straniere o informatica. L’avviso di convocazione per la prova orale, con l’orario e la sede, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo, su quello di ENIT nonché sul sito di FORMEZ PA almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, oltre che sul sistema Step-One. Tale colloquio “verterà sulle attività e sulle mansioni connesse alla funzione oggetto di selezione” mentre la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base di quelli dichiarati nel CV. Terminate le prove, la commissione formulerà la graduatoria. “I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, nel numero corrispondente ai posti disponibili, sono nominati vincitori. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane” .

La domanda deve essere inviata entro le 23:59 del 7 gennaio esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema Step-One 2019 con tutte le informazioni richieste. A parità di risultato, verrà data la priorità al più giovane. La graduatoria finale verrà compilata sommando i punteggi ottenuti nelle prove e pubblicata sui siti istituzionali www.enit.it – bandi di concorso; www.ministeroturismo.gov.it, www.formez.it.

Il contratto stipulato avrà una durata di 24 mesi e sarà di tipo full time .