Ricerche degli italiani nel 2021

In testa: Mario Draghi, Federica Pellegrini, Rai Play

Nel 2021 molte persone hanno trascorso tempo online e altrettante hanno resto internet lo strumento prediletto per la ricerca di notizie. Secondo lo studio di Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, le categorie più cercate dagli italiani quest’anno sono le seguenti.

Covid e green pass. Mentre nel 2020 si cercavano informazioni su sintomi e regole per gli spostamenti quest’anno la ricerca si è spostata sull’accesso al green pass. Infatti, la certificazione verde viene cercata in rete una media di quasi 2 milioni di volte al mese.

Politici italiani. In testa si trova Mario Draghi, il cui interesse online è aumentato di quasi il 22% nell’ultimo periodo, prima di lui ci sono Angela Merkel, l’ex premier Giuseppe Conte e Enrico Letta.

Il 2021 è stato un anno importante per gli sportivi italiani. La prima vittoria è arrivata con gli europei di calcio, che hanno totalizzato quasi 22 milioni di ricerche solo in Italia. Della formazione della nazionale, i giocatori più cercati online nel 2021 sono stati Federico Chiesa, con quasi 290 mila ricerche online al mese, e Jorginho, con una media di 241 mila digitazioni mensili. Poco dopo, c’è stato il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, vincendo 40 medaglie in totale.

In cima alla lista delle ricerche ci sono Federica Pellegrini, cercata in rete quasi 280 mila volte al mese (+82% rispetto al 2020), toccando 1 milione e mezzo a luglio, durante le gare olimpiche. Seguono Gianmarco Tamberi, il cui nome è stato cercato oltre 61 mila volte ogni mese, e ben 450 mila volte ad agosto 2021, Marcel Jacobs e Valentino Rossi.

Anche la musica avuto la sua parte in Italia in questo 2021. Primi in questo campo sono stati i Måneskin vincitori a Sanremo e Sangiovanni, vincitore dell’edizione di quest’anno di Amici. Il terzo posto va a Fedez, con un volume di ricerche rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2020 di quasi 367 mila ricerche online ogni mese.

Inaspettatamente, sul campo della tv, la piattaforma più cercata sui motori di ricerca non è Netflix ma Rai Play, a quota 4 milioni 651 mila ricerche al mese. Invece, la serie che ha suscitato più interesse negli utenti è stata Squid Game, seguita da Grey’s Anatomy.

Infine, le celebrities più cercate in rete in Italia sono: Can Yaman, ex promesso sposo di Diletta Leotta, che si trova in seconda posizione, in terza posizione c’è Chiara Ferragni (554 mila digitazioni mensili), seguita dal marito Fedez (367 mila ricerche online ogni mese).