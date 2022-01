Il Covid è un ostacolo per la ripresa dell’economia subsahariana

La pandemia da Covid-19 potrebbe essere un grosso ostacolo all’aumento del commercio e degli investimenti nella regione subsahariana dell’Africa nel 2022. Secondo le previsioni dell’Economic Intelligence Unit, “la continuità degli affari, gli investimenti e le prospettive di generazione di reddito potrebbero essere compromesse da ondate successive di infezione e dal flusso e riflusso delle misure di contenimento, comprese le restrizioni prolungate ai viaggi internazionali”. Come precisa Business Insider Africa la minaccia posta dalla pandemia è particolarmente reale dato il tasso di vaccinazione “spaventosamente basso” nel continente. Inoltre, la nuova variante del virus ha portato a divieti di viaggio nella maggior parte dei Paesi dell’Africa subsahariana che contribuiranno a rallentare la ripresa economica secondo le medesime fonti. Un’altra tendenza economica che dovrebbe essere prevista nel 2022 in tutti i mercati della fascia subsahariana del continente “è l’infelice pressione causata dai tassi di cambio e dai rimborsi del debito estero”. L’Economic Intelligence Unit prevede infatti che la pressione dei tassi di cambio e del debito susciterà molto probabilmente richieste di ristrutturazione del debito, contro i rinvii del servizio del debito. Inoltre, le tensioni e i conflitti politici continueranno ad essere un problema importante per i Paesi della regione nel 2022. Ci sono già molti punti caldi di conflitto nel continente, tra cui l’Etiopia che si sta gradualmente destabilizzando di giorno in giorno. Oltre a questi conflitti politici, la previsione della Economic Intelligence Unit vede le attività dei jihadisti e delle milizie armate continuare ad essere una seria sfida per la regione. Passando alle note positive: un boom delle materie prime è previsto nel 2022 nella regione secondo le medesime fonti. Inoltre, la trasformazione digitale delle economie della regione dovrebbe continuare. Infine, la previsione dell’Economic Intelligence Unit dice che c’è una probabilità che i viaggi e il turismo rimbalzino l’anno prossimo. Tuttavia, la variante Omicron appena scoperta potrebbe frenare tale crescita.