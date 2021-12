Spagna, inflazione dicembre sale di 1,3%

+6,7% su anno

Anche nell’ultimo mese, l’inflazione continua a crescere in Spagna. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato una stima rapida, l’inflazione su base annuale è di circa +6,7%, superiore quindi al +5,5% stimato a novembre. L’indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un aumento dell’1,3% dopo il +0,3% del mese precedente. Se confermato, il balzo tendenziale di dicembre sarebbe l’incremento più elevato registrato dal marzo 1992.

“Notevole in questo comportamento è l’aumento del prezzo dell’energia elettrica, più alto questo mese rispetto a dicembre 2020 – sottolinea l’INE – Anche l’aumento dei prezzi dei generi alimentari incide, seppur in misura minore, rispetto al calo registrato lo scorso anno. Da segnalare, anche se in senso opposto, il calo dei prezzi di carburanti e lubrificanti per autoveicoli, aumentati nel 2020”.

L’inflazione armonizzata, che considera un paniere diverso ed identico per tutta l’UE, dovrebbe vedere un incremento tendenziale del 6,7%, rispetto al +5,5% precedente e al +5,8% atteso. Su base mensile si prospetta un aumento dell’1,2% (+0,2% a novembre).