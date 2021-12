Inserito il decreto Covid in Gazzetta ufficiale. Da oggi via alle nuove regole sulla quarantena

Le misure sull’obbligo del super green pass per trasporti, matrimoni, alberghi, congressi, fiere e piscine partiranno dal 10 gennaio. Le capienze si riducono al 50% negli impianti all’aperto e al 35% in quelli al chiuso



In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto legge contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che contiene le nuove regole sulla quarantena, azzerata per i “boosterati” e i vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi, e sulle capienze per gli eventi all’aperto, stadi compresi, che vengono ridotte al 50% (al 35% in caso di eventi al chiuso”). Oltre alla nuova stretta per i vaccinati, con l’estensione del super Green pass a trasporti pubblici, alberghi, fiere, ristorazione all’aperto, piscine e centri culturali all’aperto. Il provvedimento entra in vigore domani, 31 dicembre. Se le norme su quarantena e capienze scattano già da oggi, il decreto all’articolo 1 specifica, come annunciato, che la parte concernente l’estensione del super Green pass sarà vigente “dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.