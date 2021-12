Capodanno: gli italiani spenderanno per il cenone 1,7 miliardi di euro

Da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative è emerso che la maggiore spesa rispetto allo scorso anno è dovuta sia al +8% di tredicesime e sia alla possibilità di poterlo festeggiare con parenti e amici



1,7 miliardi è la cifra che gli italiani spenderanno per il cenone di Capodanno, vale a dire 300 milioni in più dell’anno scorso, ma pur sempre 400 in meno del capodanno pre pandemico. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative secondo cui la maggiore spesa rispetto allo scorso anno è dovuta sia al +8% di tredicesime, 44 miliardi di quest’anno rispetto ai 41 miliardi del 2020 (frutto di un recupero parziale sull’occupazione e un minor impatto della Cig sui redditi), sia alla possibilità di poterlo festeggiare con parenti e amici, cosa l’anno scorso più difficile. C’è però una polarizzazione nella reazione degli italiani al contagio. Rispetto alle misure di contenimento della pandemia 3 famiglie su 5 saranno spregiudicate organizzando cene in casa per oltre 10 persone. Saranno 6 su 10 le famiglie ad aspettare a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al nuovo anno, mentre uno su 3 ha cancellato le vacanze che aveva prenotato (montagna e citta’ d’arte le piu’ colpite dalle disdette). La recrudescenza della crisi economica, gli effetti della ripresa, per alcuni ma non per tutti, detterà una spesa improntata all’attenzione e vicina allo spreco zero, con una famiglia su 4 che prendera’ la cena con modalità di asporto dai ristoranti. I cenoni esalteranno le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy. La tradizione rappresenta una sicurezza a cui ancorarsi contro lo spauracchio della pandemia. Le bollicine italiane, saranno di gran lunga preferite a quelle d’oltralpe, e si confermano immancabili superstar dei cenoni con circa 60 milioni di tappi pronti a saltare da bottiglie di spumante e prosecco Made in Italy.



Per il menù di Capodanno, il ricco paniere delle eccellenze made in Italy: vongole e frutti di mare per i primi piatti (90 milioni di euro); pesce per i secondi piatti (270 milioni di euro); carne, salumi e uova (300 milioni di euro); vini, spumanti e prosecchi (295 milioni di euro); frutta, verdura e ortaggi (240 milioni di euro). Pasta, pane, farina e olio (160 milioni di euro). Non manchera’ il tagliere dei formaggi freschi e stagionati italiani (95 milioni). Chiudera’ il ricco carrello dei dolci composto da panettone e pandoro in primis, oltre alle tantissime specialita’ dolciarie regionali (285) milioni di euro). E se gli italiani sono concordi su cosa portare in tavola, sono pero’ diverse le scuole di pensiero in cucina.Tra gli over 50 vincono le ricette tradizionali o di famiglia. Tra i più giovani spopolano blog e app per cercare la ricetta d’effetto: crudi con avocado, rombo in crosta di cacao; risotto gamberi e liquirizia; filetti di pesce con mele e uva bianca.