Santander, per errore invia un maxi bonus di Natale da 150 milioni a migliaia di persone

Un errore che vale 150 milioni di euro. Per una svista, la banca Santander ha versato un maxi bonus, il giorno di Natale, a decine di migliaia di persone e imprese. Lo rivela la testata inglese The Times. L’istituto finanziario sta ora cercando di recuperare l’ingente somma che ammonta in sterline a 130 milioni. L’errore riguarda le 400 filiali fisiche che Santander detiene nel Regno Unito.



L’incidente e i doppi pagamenti

Secondo quanto si apprende dalla stampa inglese, i pagamenti provengono dalle riserve del prestatore e non dai conti dei clienti. Questo significa che nessun cliente di Santander dovrebbe trovarsi il conto in rosso a causa del maxi `bonus´ inviato accidentalmente. Le stime parlano di circa 75 mila doppi pagamenti inviati ai conti correnti di persone fisiche e aziende.

Dice un portavoce della Santander, che ha già inviato le scuse a nome della banca,: «Siamo spiacenti che, a causa di un problema tecnico, alcuni pagamenti dei nostri clienti aziendali sono stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari. Nessuno dei nostri clienti è rimasto senza soldi e lavoreremo duramente con molte banche in tutto il Regno Unito per recuperare le transazioni duplicate nei prossimi giorni».