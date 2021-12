Editoria, domani uscirà la seconda edizione del Dizionario Enciclopedico di Mauro della Porta Raffo

Grande novità per il mondo della cultura. Domani uscirà la seconda edizione ampliata del Dizionario Enciclopedico di Mauro della Porta Raffo (nella foto), intitolato Nel mentre il tempo si va facendo breve. L’opera composta di 4 volumi così si suddivide: volume 1 – 575 voci in 822 pagine; volume 2 – 565 voci in 824 pagine; volume 3 – 435 voci in 784 pagine; volume 4 – 544 pagine. L’enciclopedia non la troverete in libreria o nelle piattaforme e-commerce: la potete consultare e scaricare sul sito maurodellaportaraffo.it. Non perdete l’occasione di perdervi nella magica arte letteraria di MdPR. Per Pierluigi Panza, la scrittura è d’invenzione: “Punteggiatura particolare (al punto segue una minuscola), a capo in relazione al senso, lessico vasto, ampia ironia, gusto post moderno per la citazione o il frammento stravagante recuperato dalle profondità di una conoscenza anche frivola, da salotto pour dames“. Pertanto domani tutti sul sito dello scrittore per curiosare tra i lemmi della sua enciclopedia. È una buona panacea contro il male della banalità.