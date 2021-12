Continuano ad aumentare i casi Covid e il tasso di positività sale al 9,5%

Prosegue l’aumento dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 40 in più (ieri +19) con 126 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono ben 489 in più (ieri +366). Nuovo record di contagi per l’italia



In Italia la curva pandemica continua a crescere incessantemente tanto che negli ultimi giorni ha visto triplicare i casi rispetto alla scorsa settimana. I contagi nelle ultime 24 ore sono quasi centomila, per l’esattezza 98.020, nuovo record di sempre (quasi 20mila in più del 28 dicembre). Il tutto con 1.029.429 tamponi, 5mila in meno, tanto che il tasso di positività si impenna e dal 7,6% sale al 9,5%. I decessi sono 136 (ieri 202), per un totale di 137.091 vittime dall’inizio dell‘epidemia. E prosegue l’aumento dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 40 in più (ieri +19) con 126 ingressi del giorno, e salgono a 1.185, mentre i ricoveri ordinari sono ben 489 in piu’ (ieri +366), 10.578 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+32.696, un terzo del totale), seguita da Campania (+9.802), Piemonte (+9.671), Veneto (+8.666) e Toscana (+7.304). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.854.428. I guariti sono 21.871 (ieri 16.746) per un totale di 5.042.472. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 76.009 in più (ieri +61.352) che salgono a 674.865. Di questi, sono in isolamento domiciliare 663.102 pazienti.