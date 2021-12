Editoria, Agi.it tra i siti d’informazione più affidabili del Paese

Agi.it, nella foto il direttore Mario Sechi, è tra i dieci siti di informazione più affidabili in Italia. A stabilirlo è l’analisi di NewsGuard sulle fonti più sicure con maggior engagement. Tra il 5% circa dei siti in lingua italiana che hanno ottenuto un punteggio pieno AGI.it è tra quelli che hanno ricevuto il maggior engagement sui social media nel 2021. Della lista di virtuosi fanno parte un quotidiano nazionale, un settimanale, siti che si occupano di notizie nazionali e internazionali, ma anche uno che promuove la sostenibilità ambientale e tre siti di notizie locali.

Insieme con AGI.it, unica agenzia di stampa, compaiono anche Open.online, Tpi.it, Iltirreno.gelocal.it, Varesenews.it, Lanuovasardegna.it, Internazionale.it, Lifegate.it e Blastingnews.com. Il report mette in luce le pubblicazioni in lingua italiana “che praticano un giornalismo responsabile e trasparente e nel 2021 hanno ottenuto il maggior engagement online”.

Per produrlo, NewsGuard si è basato sulle proprie valutazioni di credibilità dei siti di notizie e informazioni, e sui dati di traffico ottenuti da NewsWhip, una società di analisi dei social media.

L’organizzazione ha anche evidenziato i 10 più influenti disinformatori in lingua italiana che hanno inondato Internet e i social in particolare di notizie false, fuorvianti o non comprovate, che mettevano in dubbio l’efficacia dei vaccini e promuovevano cure la cui efficacia non è mai stata provata.

Più di recente, si sono moltiplicate le informazioni false sulle elezioni tedesche e sulla politica europea, mentre teorie del complotto sulle elezioni presidenziali statunitensi continuano a circolare nei siti americani ed europei.

NewsGuard assegna ai siti web che pubblicano notizie e informazioni un punteggio da 0 a 100, a seconda di quanti dei nove criteri di credibilità e trasparenza vengono rispettati dal sito stesso. Un sito con un punteggio inferiore a 60 ottiene una valutazione rossa, ovvero è considerato generalmente inaffidabile.