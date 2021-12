DeA Capital Real Estate Sgr ha acquistato 5 immobili per 44 mln

DeA Capital Real Estate Sgr (nella foto, l’a. d. Emanuele Caniggia) ha acquisito un portafoglio immobiliare del valore complessivo di 44 milioni di euro da Amundi Real Estate Italia Sgr. Si tratta di un portafoglio immobiliare composto da quattro asset a destinazione d’uso uffici ed un villaggio turistico, il Santo Stefano Resort dell’isola di Santo Stefano nell’arcipelago de La Maddalena, in provincia di Sassari. Per quest’ultimo, sussiste l’obbligo a rogitare non appena saranno definiti i termini della prelazione spettante al conduttore, pertanto a valere su tale immobile sono stati versati, a titolo di acconto, il 10% del prezzo. Gli immobili a destinazione d’uso uffici sono: via Gadames, 57/7 a Milano, via Raffaello Sanzio, 5 a Cesano Boscone (MI), via Fratelli Cervi, 2, Segrate (MI) e via Alessandro Marchetti, 105 a Roma. L’acquisizione è stata perfezionata per il tramite di un Fia immobiliare di nuova costituzione (fondo di investimento immobiliare alternativo) sottoscritto da CPI Property Group.

DeA Capital Real Estate Sgr ha inoltre acquisito da Covivio S.A. una porzione di circa 6.800 mq del Centro Commerciale Le Fornaci sito in Beinasco (Torino), nonché della totalità delle quote della società che detiene le connesse licenze commerciali. All’interno dello Shopping Center sono presenti importanti tenant quali Ipercoop, Mediaworld, The Space Cinema e McDonald.