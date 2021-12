Roma, arriva all’OFF/OFF Theatre “Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più” di Maurizio Costanzo con Pino Strabioli

Roma, in questi giorni di festa si apre alla grande cultura. Dopo dieci anni Maurizio Costanzo torna a teatro e scrive per l’ OFF/OFF Theatre una commedia sui tradimenti nell’epoca dei social, delle App d’incontri e delle chat virtuali. Un proliferare di possibilità che foraggia l’idea del tradimento sempre più alla portata di tutti (e di smartphone). Un modo come un altro per dire: oggi l’armadio ce lo portiamo in tasca. Lo spettacolo «Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più», è in scena in Via Giulia fino a giovedì 6 gennaio 2022, con Pino Strabioli, Sveva Tedeschi, Veronica Rega, Luca Ferrini, Alberto Melone, David Nenci, per la regia di Strabioli. Aiuto Regia Tommaso Capodanno, Realizzazione Video Silvia De Benedittis, Disegno Luci Umberto Fiore. «Nel 1973, o giù di lì, insieme a Marcello Marchesi, per la regìa di Garinei e Giovannini, scrissi “Cielo mio marito!”, l’antica storia del tradimento. A distanza di 47 anni ho cercato di fotografare la situazione attuale. Mi sono reso conto che gli armadi a muro non servono più perché apparentemente gli amanti sono finiti. Ma poi, ho anche pensato che ci sono dei nuovi armadi a muro: i cellulari. Se vi riesce: buon divertimento!», dichiara Costanzo, prima del ritorno sulle scene.