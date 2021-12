Doni alle famiglie in difficoltà: il Natale della Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Una consegna speciale per le famiglie che la Robert F. Kennedy Human Rights Italia (nella foto, il presidente Stefano Lucchini) supporta ormai da maggio 2020, per attenuare le difficoltà create dalla pandemia. L’organizzazione agisce infatti a sostegno di chi è in stato di vulnerabilità, grazie al programma Community, nato nel maggio 2020 per dare una risposta concreta e immediata alle emergenti necessità legate al Covid-19.

Insieme ai volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato di Firenze) e grazie alla generosità degli studenti della Florida State University, è stata organizzata una raccolta fondi destinata all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in stato di vulnerabilità. Sono state realizzate alcune magliette con i loghi dell’università e di Rfk Italia, che sono state poi acquistate dagli studenti. Gpa Architects ha infine deciso di raddoppiare quanto ricavato.

«L’educazione non è solo conoscenza – spiega Frank Nero, direttore della Florida State University – ma anche uno stile di vita, che porta a una maggiore sensibilità e attenzione ai valori della convivenza. Il nostro fine è educare e sensibilizzare i nostri studenti verso il volontariato, come un modo di costruire un mondo più equo». Per i regali ai bambini infine il merito va ai ragazzi della International School of Florence, che hanno voluto partecipare al progetto acquistando e impacchettando ciascun dono. «Questa esperienza è stata davvero significativa per tutti noi – ha commentato Carolina Hohagen, la giovanissima studentessa promotrice dell’iniziativa – perché si trattava di bambini che facevano qualcosa per loro coetanei durante il periodo delle feste».«Il senatore Robert F. Kennedy riteneva che i giovani fossero la migliore speranza per un futuro brillante – ha commentato il segretario generale di Rfk Italia, Federico Moro – ed era convinto che l’insieme di piccole azioni individuali potesse produrre i più grandi cambiamenti. L’impegno di questi giovani, grazie ai quali oggi possiamo regalare un sorriso in più, ne sono la dimostrazione». Il 27 e 28 dicembre Rfk Italia e Croce Rossa Italiana (Comitato di Firenze), saranno ancora una volta impegnate in una raccolta solidale di beni davanti a cinque supermercati Lidl a Firenze in via Gabriele D’Annunzio, via Reginaldo Giuliani, via Francesco Baracca, via Cortona e a Calenzano in via Vittorio Emanuele.

Lisa Ciardi, La Nazione