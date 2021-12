Cattolica Assicurazioni, conferito incarico di revisore legale per gli esercizi 2021-2029 a BDO Italia

Si è tenuta a Verona, sotto la presidenza di Davide Croff, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni (nella foto, l’a. d. Carlo Ferraresi). In considerazione dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli azionisti, nonché in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia” e più specificatamente ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. del 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, l’Assemblea si è svolta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione e con l’intervento del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente le istruzioni di voto sul seguente unico punto all’ordine del giorno: Incarico di revisione legale dei conti: – risoluzione consensuale anticipata dell’incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.; – conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; – determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. All’assemblea, tramite il Rappresentante Designato, hanno partecipato complessivamente numero 119 azionisti. L’Assemblea ha approvato, con una maggioranza di circa l’87,75% degli aventi diritto, la risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale dei conti conferito il 27 giugno 2020 a PriceWaterHouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2029, sulla base del parere in merito formulato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione. La risoluzione consensuale si è resa necessaria in quanto, in data 5 novembre 2021 e a seguito dell’offerta pubblica di acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A., quest’ultima ha conseguito il controllo di diritto su Cattolica Assicurazioni. L’acquisto del controllo, infatti, ha determinato l’insorgere in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A. di una situazione di incompatibilità connessa a servizi in corso di svolgimento da parte della società di revisione e di entità appartenenti al relativo network a favore di Generali e del relativo gruppo, la cui sopravvenienza è stata prontamente comunicata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. a Cattolica Assicurazioni. In ragione della cessazione anticipata dell’incarico di PricewaterhouseCoopers S.p.A., l’Assemblea ha altresì approvato, con una maggioranza di circa l’87,75% degli aventi diritto, la nomina, quale revisore legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029, della società di revisione BDO Italia S.p.A. approvando il relativo corrispettivo annuo proposto. Come previsto dalla disciplina di riferimento, la delibera dell’Assemblea è stata assunta sulla base delle raccomandazioni espresse dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, all’esito della procedura di selezione svolta ai sensi dell’art. 16 Regolamento UE 537/2014. Si farà seguito, nei termini di legge, con la pubblicazione del resoconto sintetico dell’esito delle votazioni e del verbale assembleare.