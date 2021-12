ACEA, siglato accordo con Equitix per la cessione di una quota di maggioranza della newco che gestirà gli asset fotovoltaici

ACEA rende noto di aver sottoscritto un accordo con l’investitore britannico di fondi infrastrutturali Equitix, attraverso il suo manager Equitix Investment Management Limited (“Equitix”), per la cessione di una quota di maggioranza nella newco a cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di ACEA già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia. In particolare, Equitix acquisirà una partecipazione pari al 60% nella società di nuova costituzione (“HoldCo”) alla quale sarà trasferito un portafoglio di impianti fotovoltaici, attualmente di proprietà di ACEA Sun Capital, con una capacità installata complessiva pari a 105 MW, di cui 46 MW incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di nuova costruzione già connessi o in corso di connessione alla rete. ACEA manterrà la gestione degli impianti attraverso la stipula di contratti pluriennali con HoldCo relativi ad attività di operation & maintenance e asset management. Il Gruppo ACEA si è inoltre impegnato a ritirare l’energia prodotta dagli impianti di nuova costruzione sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA). In aggiunta, HoldCo avrà la possibilità di valutare l’accesso ad una pipeline di impianti fotovoltaici fino a circa 500 MW in corso di sviluppo da parte del Gruppo ACEA. Il valore economico dell’operazione, riferita al 100% del portafoglio di impianti, in termini di Enterprise Value è pari a €220m, che rappresenta un multiplo EV/EBITDA 2022 pari a10x. L’operazione si inquadra nell’ambito del Piano Industriale 2020/2024 presentato nello scorso ottobre 2020 e mira ad accelerare la crescita del Gruppo Acea nel settore delle energie rinnovabili e a creare una piattaforma focalizzata sullo sviluppo di impianti fotovoltaici con una capacità target di 750 MW nel medio termine. “Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Equitix” – ha commentato Giuseppe Gola, nella foto, Amministratore Delegato di ACEA – “che consente alla Società di accelerare il percorso di crescita nel settore delle rinnovabili in piena coerenza con la strategia e gli obiettivi di sostenibilità del Piano industriale 2020-2024 a sostegno della transizione energetica e della decarbonizzazione. Si conferma, inoltre, la volontà di mantenere e rafforzare il ruolo di operatore industriale di ACEA che continuerà a curare la gestione tecnica e commerciale degli asset confluiti nella newco e di quelli che saranno sviluppati in futuro.” Nell’ambito dell’operazione ACEA è stata assistita dalla Divisione IMI Corporate & Invest ment Banking di Intesa Sanpaolo e da Vitale & Co. quali advisor finanziari, e dal team energy di Orrick Herrington & Sutcliffe LLP quale advisor legale. Equitix è stata assistita da L&B Partners quale advisor finanziario e da Legance quale advisor legale.