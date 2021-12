A partire da gennaio 2022 Yamamay utilizzerà il nuovo logo realizzato in collaborazione con gli studenti di IED Firenze



Yamamay, brand di intimo e night wear, si prepara a inaugurare il 2022 presentando un nuovo logo istituzionale, una nuova identità visiva che si aggancia al passato guardando al futuro, rivisitazione stilistica del logo che ha accompagnato il brand nei suoi primi 20 anni di attività. Il progetto ‘Restyle the Yamamay logo’ è stato affidato da Yamamay a IED Firenze in collaborazione con l’Accademia Galli-IED Network di Como, istituto con il quale Yamamay collabora da anni per progetti artistici e creativi di varia natura. Gli studenti del Master in Graphic Design – Focus on New Media di IED Firenze sono stati invitati nel mese di giugno 2021 a prendere parte ad un concorso di idee per elaborare una proposta di aggiornamento del logo Yamamay. Tra i vari progetti presentati, è stato decretato vincitore del contest il logo ridisegnato da Jocel Renée Flores, che è stato poi ulteriormente affinato e declinato in tutti i suoi aspetti tecnici unitamente alla creazione di un font proprietario denominato “Yamamay Sans” con la collaborazione dello Studio Kmzero di Firenze. Il nuovo logo sarà presentato al pubblico a partire dal mese di gennaio 2022, e prenderà posto su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione Yamamay: vetrine negozio, shopper ed etichette dei prodotti, ma anche sui canali social e sui canali digitali del brand. Nel suo uso più comune il logo rosso, da sempre colore distintivo dell’anima di Yamamay, campeggerà su fondo bianco, senza box: una decisione stilistica dettata dalla necessità di alleggerire visivamente il logo rispetto alla versione precedente ed affrontare le sfide legate al digitale e a un panorama visivamente articolato, che richiede un’immagine altamente leggibile.