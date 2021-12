Biden: Secondo mandato se sarò in buona salute

‘Se sarà nuova sfida con Trump chance discesa in campo salgono’

Joe Biden, intervistato dall’Abc dichiara la volontà di candidarsi alle elezioni del 2024 e che le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo.

“Sì”, risponde a chi gli chiede se intenda candidarsi per un secondo mandato nel 2024.

“Ma vediamo cosa dirà il destino, che è intervenuto più volte nella mia vita.

“Se sarò in buona salute, come lo sono ora, correrò”, precisa il presidente degli Stati Uniti e sottolinea che la possibilità di una sua candidatura aumenterebbe nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo.