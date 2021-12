Royal Unibrew, concluso accordo per distribuzione e vendita di Molson Coors in Italia

Royal Unibrew Italia ha concluso un accordo per la vendita e la distribuzione esclusiva in Italia dei brand di Molson Coors che, inoltre, includono Miller Genuine Draft, Blue Moon, Coors. L’affare prevede che l’azienda situata in Danimarca, e che nel proprio portafoglio vede realtà quali Ceres e LemonSoda, rilevi il ramo commerciale di Molson Coors in Italia, quindi Birradamare, insieme al suo portfolio di birre locali.

Tutti marchi che “completano molto bene il nostro portafoglio qui in Italia”, dice Jan Ankersen, managing director di Royal Unibrew Italy. In questo modo, “la nostra competitività sarà rafforzata da un assetto logistico locale più ottimale, nonché da un portafoglio premium più ampio”, continua il manager. Inoltre, “rafforzerà anche la nostra rilevanza nel mercato sia nell’on sia nell’off trade, e quindi ci darà migliori condizioni per espandere la distribuzione in tutte le aree del mercato”.

Si tratta, inoltre, del “primo accordo di partnership che segue la nostra strategia a tre livelli appena lanciata – conclude il manager – che si basa sulla crescita organica, sulle giuste partnership che creano valore e sulle acquisizioni rilevanti quando si presenta l’opportunità”. L’accordo sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2022.