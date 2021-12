Assicurazioni digitali. MioAssicuratore chiude la più grande campagna dell’insurtech con round da 1,25 milioni di euro

Campagnano: “Ora al via il potenziamento dell’algoritmo”

MioAssicuratore, il broker assicurativo digitale che permette di confrontare e acquistare oltre 125 tipi di assicurazioni online, ha chiuso con 1,25 milioni di euro la sua campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane. Una campagna che segna anche un primato: si tratta, infatti, della più grande mai realizzata finora nel settore insurtech. Record certificato da Insurtech Italy, l’associazione che raccoglie i nuovi player delle assicurazioni digitali.

Sono stati più di 70 gli investitori che hanno creduto nel progetto. Tra questi, anche il comparto AZ ELTIF – ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA.

“Raggiungere l’obiettivo non era facile perchè il target che ci eravamo prefissati non aveva precedenti nel campo dell’equity crowdfunding – spiega Giorgio Campagnano, CEO di MioAssicuratore.it – ma sappiamo che quello dell’insurtech è un settore che deve essere innovato e per questo siamo aperti alle sfide. Quella dell’equity crowdfunding l’abbiamo vinta, l’obiettivo è stato raggiunto, ora dobbiamo saper utilizzare il risultato ottenuto per crescere ancora. Operiamo in un campo ancora troppo legato a strumenti assicurativi tradizionali e questo suggerisce che esista ancora spazio affinché broker digitali del campo assicurativo come MioAssicuratore possano conquistare la propria fetta di mercato e innovare il settore”.Con i nuovi fondi MioAssicuratore potenzierà il proprio algoritmo per attribuire al cliente la polizza perfetta per le sue esigenze. Al centro dello sviluppo del portale polizze assicurative sempre più su misura, l’automatizzazione del processo assicurativo e il miglioramento della digitalizzazione, della tecnologia e dell’esperienza di acquisto e di navigazione per gli utenti.