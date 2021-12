Piovan, Kepler Cheuvreux aumenta target price e conferma BUY

Kepler Cheuvreux ha aumentato il prezzo obiettivo su Piovan, società quotata su Euronext STAR Milan ed esperta nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari. Il target price è andato da 10,1 euro a 13,5 euro per azione, con giudizio sul titolo confermato a “BUY”. La modifica è arrivata a seguito dell’accordo stipulato dall’azienda italiana per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Sewickley Capital, a sua volta proprietario del 100% di IPEG, accelerando la sua estensione in Nord America. Oggi Piovan registra una flessione del 5,45% con i prezzi allineati a 10,4, scontando prese di profitto a seguito della corsa di ieri.

Gli analisti pensano che l’acquisizione di IPEG sia “un passo fondamentale per la crescita di Piovan”, dato che dopo numerose acquisizioni più piccole questo risulta essere un accordo trasformativo. Viene ribadito che l’operazione estenderà la presenza negli Stati Uniti, che diventeranno la regione più importante, così come la copertura nelle regioni in rapida crescita (Messico, India). Inoltre, permetterà all’azienda di esportare le sue tecnologie brevettate europee più avanzate negli Stati Uniti.

Kepler Cheuvreux prevede ora che la società chiuda l’anno con ricavi di 282,2 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 41 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 24,6 milione di euro. Questi numeri dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 473,1 milioni di euro, 62,9 milioni di euro e 38,3 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un aumento nel 2023 a ricavi per 494,8 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 67,3 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 41,8 milioni di euro.