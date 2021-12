Neosperience conferma l’aumento del capitale: 17.550 euro

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor”. Fondata nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud: la piattaforma software che permette alle aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli.



Il CdA di Neosperience, società quotata su Euronext Growth Milan, ha confermato l’aumento di capitale per c17.550 euro attraverso l’emissione di 175.500 nuove azioni ordinarie.



L’operazione ha l’obiettivo di far fronte a tre operazioni:



° l’acquisizione del 49% di ADChange;



° l’acquisizione del 40% di Looptribe;



° il pagamento dell’integrazione di prezzo relativa al 51% di Myti.

Nel corso dello stesso CdA è stato confermato l’esito del Terzo Periodo di Esercizio dei “Warrant Neosperience S.p.A. 2019-2021”, conclusosi in data 30 novembre 2021: sono stati esercitati 939.459 Warrant ed assegnate 939.459 azioni Neosperience di compendio, al prezzo di 4,57 euro per azione, per un controvalore complessivo di 4.293.327,63 euro.