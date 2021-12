‘Io mi vedo svolgere il ruolo di amministratore delegato ancora per molti anni, almeno finche’ le persone della banca mi riterranno il loro punto di riferimento’ e ‘gli azionisti mi sceglieranno come capo azienda’. Cosi’ il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di un dibattito in occasione del 126esimo consiglio nazionale del sindacato Fabi, a chi gli chiedeva come vedesse il suo futuro.

Il Sole 24 Ore Radiocor Plus