San Damiano d’Asti, domani si terrà la cena-evento conclusiva del progetto “Le Colline Alfieri in paniere” con Edoardo Raspelli

Si terrà lunedì alle 19 a San Damiano d’Asti, al Foro Boario (in piazza 1275), la cena-evento conclusiva del progetto “Le Colline Alfieri in paniere” che vedrà la partecipazione del giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, nella foto, in veste di conduttore della serata. Al suo fianco la “Miss Senza Trucco” e fotomodella Francesca Buonaccorso. Saranno intervistati alcuni dei produttori aderenti al progetto:

– Ivan Franco di Cascina Margherita

– Cesare Carlevero di PonteBallerine

– Lucia Canta dell’Associazione di tutela del cappone di San Damiano d’Asti

– Alessandra Bodda di Tenuta La Pergola

Tra gli ospiti ci saranno tra gli altri

-il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso

l’assessore regionale (con deleghe a trasporti, infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, personale ed organizzazione) Marco Gabusi.

Il Senatore Marco Perosino.

Il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Mario Sacco

Il Presidente del Consorzio Barbera d”Asti e Vini del Monferrato Filippo Mobrìci

Il Direttore della ATL (l’ Azienda Turistica) di Langhe Monferrato Roero Mauro Carbone

La realizzazione del progetto “Le Colline Alfieri in paniere” ha costituito un momento importante per l’Enoteca Regionale Colline Alfieri nel suo programma di valorizzazione delle diverse filiere agricole delle Colline Alfieri. Un territorio ancora poco conosciuto ma ricco di risorse e di “biodiversità agricola” che affiancano l’eccellenza enologica del Terre Alfieri DOCG: dal miele alle conserve, dallo zafferano al Cappone di San Damiano, gli ortaggi, la frutta ed altro ancora.

In questo progetto il critico gastronomico Edoardo Raspelli è già stato coinvolto con il suo format televisivo “L’Italia che mi piace…in viaggio con Raspelli” che nel mese di ottobre ha registrato un’intera puntata sul territorio e sulle sue ricchezze gastronomiche andata poi in onda su reti nazionali ed emittenti locali.

La serata conviviale sarà anche l’occasione per un saluto da parte del consiglio di amministrazione dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri (presieduta da Renzo Peletto) che concluderà il suo incarico a fine 2021.