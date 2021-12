Il CEO Tesla: “Penso di lasciare il mio lavoro e diventare un influencer a tempo pieno”

Amministratore delegato di Tesla si esprime – non si sa se ironicamente – su Twitter

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla Inc, sta “pensando” di lasciare il suo lavoro per diventare influencer.



Così ha twittato sul suo account Twitter: “Penso di lasciare il mio lavoro e diventare un influencer a tempo pieno”, ha scritto Musk nel tweet, senza approfondire.

Musk è anche il fondatore e CEO della società missilistica SpaceX e guida la startup Neuralink e la società The Boring Company, ha dichiarato durante una teleconferenza a gennaio che si aspetta di essere il CEO di Tesla per “diversi anni”.

Non è chiaro se Musk sia stato ironico o meno su queste dichiarazioni, di certo sembra improbabile che l’amministratore delegato lasci Tesla per dedicarsi a fare video sui social, ma l’utenza ha preso la sua dichiarazione come un gioco, e c’è chi, addirittura, gli ha chiesto di aprire un profilo su Onlyfans.