Viabizzuno: cessione di tutte le quote da 21 Invest a Clessidra

Cessione del 100% delle quote al private equity Clessidra da parte del gruppo europeo 21 Invest. Questa la decisione di Viabizzuno fondato e guidato da Alessandro Benetton, che aveva acquisito l’azienda di illuminazione bolognese nel 2011. “Da allora – si legge nel comunicato – ha sostenuto il percorso di sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone il passaggio manageriale, con l’arrivo nel maggio del 2017 dell’attuale amministratore delegato Corrado Colli”.



L’operazione prevede l’acquisizione da parte di Clessidra della totalità delle quote della società fondata nel 1994, precedentemente detenute da 21 Invest, dal fondatore e da alcuni manager dell’azienda. Mario Nanni (creatore dello stile Viabizzuno), Corrado Colli (amministratore delegato), Sebastiano Vasta (direttore operativo) e Simone Balsimelli (direttore finanziario) affiancheranno Clessidra nell’operazione attraverso il re-investimento nella società con una quota di minoranza e mantenendo i rispettivi ruoli manageriali. 21 Invest in trent’anni dalla fondazione ha completato oltre cento investimenti, gestito dodici fondi di investimento e attualmente detiene venticinque società in portafoglio, per complessivi 2 miliardi di euro di fatturato.



“Con l’acquisizione di Viabizzuno – ha commentato Andrea Ottaviano, amministratore delegato di Clessidra Private Equity SGR – consolidiamo la nostra presenza all’interno del settore dell’illuminazione, un comparto caratterizzato da significative prospettive di crescita anche legate a una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico”. Obiettivo del fondo è sostenere “ambiziosi” piani di sviluppo dell’azienda, sia nelle geografie fortemente presidiate (Europa) che in quelle a maggior potenziale (Usa, Asia).