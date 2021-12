TIM, Simone Cantagallo lascia il Gruppo

Vi segnaliamo una notizia importante nel mondo della comunicazione. Simone Cantagallo (nella foto), uno dei pilastri di TIM, lascia il gruppo. Era entrato in azienda nel gennaio 2019 come Executive Vice Presidente Institutional Communication, Sustainability Projects & Sponsorship. Per lui si apriranno nuove strade, foriere di altre grandi soddisfazioni. Laureato in Scienze Politiche con un Master in Studi Comunitari, Cantagallo è stato ricercatore in Italia e anche in Francia, all’università di Parigi. Inizia la sua carriera all’ufficio stampa di Enel. In seguito è stato Responsabile delle Relazioni Esterne di Banca Lombarda e successivamente Responsabile Piemontese e delle relazioni con i media e della CSR di Alitalia. Cantagallo è stato anche Direttore della Comunicazione e Responsabitim,gle Gaming di IGT-Lottomatica.