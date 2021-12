Vivendi acquista quota di Lagardère

Vivendi, società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni, ha annunciato l’acquisizione nei prossimi giorni delle azioni di Lagardère, gruppo attivo nel campo dei media e del commercio retail di Amber Capital. Le azioni saranno acquistate al prezzo di 24,10 euro per azione. Vivendi deterrà il 45,1% del capitale di Lagardère.



Le autorizzazioni per acquisire il controllo di Lagardère saranno richieste da Vivendi alla Commissione Europea e alle autorità competenti in materia di concorrenza nel corso del 2022.



L’accordo è destinato a scuotere il panorama dei media francesi poiché Vivendi acquisirà il controllo della rivista di punta di Lagardere Paris Match, del settimanale Journal du Dimanche e della stazione radio Europe 1.

Vivendi presenterà presso l’Autorità di mercato francese (Autorité des marchés financiers) un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni Lagardère non ancora possedute a 24,10 euro per azione. La presentazione dell’OPA è prevista entro febbraio 2022.