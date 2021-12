Sciopero generale in arrivo: quando e perché

Cgil e Uil annunciano un nuovo sciopero generale in arrivo contro la Manovra 2022

Un nuovo sciopero in arrivo contro la Manovra 2022, lo dichiarano Cgil e Uil.

Stop di 8 ore a Roma e in altre quattro città programmato per giovedì 16 dicembre.

Motivi del nuovo sciopero generale sono da ricercarsi nella Manovra 2022, la Legge di Bilancio 2022, considerata insoddisfacente, anche se non per tutti.

Sul nuovo blocco generale si dice sorpreso il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi, ma ho letto le motivazioni e francamente non posso nascondere una certa sorpresa” commenta a Radio Anch’io su RadioUno. La Manovra, “come tutte le Manovre, può avere luci e ombre, ma questa rafforza le garanzie per i lavoratori, aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande parte del tesoretto sul fronte dell’Irpef”, dice.

A Roma la manifestazione si svolgerà a Piazza del Popolo e saranno i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri ad intervenire.

Tutti i settori saranno coinvolti, fatta eccezione per quello della sanità che, in vista della Pandemia, dovrà garantire pieno servizio.

Anche la Cisl dice no allo sciopero del 16 dicembre, affermando che la Legge di Bilancio ha fatto rilevanti passi avanti nell’ultimo mese, tra cui: riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati, ammortizzatori sociali, stanziamenti per la sanità.

I dibattiti e i contrasti ancora aperti, i sindacati si sono dichiarati disponibili a qualsiasi confronto, anche “in extremis” con il Governo.