Ozon: arriva in Italia l’Amazon russo

Nel 2022 arriverà in Italia l’Amazon russo, Ozon, una piattaforma di e-commerce nata in Russia a seguito della quotazione record a Wall Street.

Ad annunciarlo è l’amministratore delegato Alexander Shulgin (nella foto), durante un evento all’Expo Dubai che ha definito l’Italia un Paese “destinazione chiave” per la piattaforma di e-commerce russa che presta particolare attenzione al made in Italy.

«Sono 85 milioni le persone al mese visitano la nostra app e il nostro sito web. Sono persone che spendono in Russia con Ozon, e abbiamo 21 milioni di clienti, persone che hanno realizzato almeno un acquisto nell’ultimo anno. Si tratta di un pubblico immenso, e ovviamente ci sono tante persone interessate ad acquistare brand italiani. Questo è il motivo per cui il prossimo anno pianifichiamo di lanciare le nostre operazioni in Italia. Speriamo che entro la metà del prossimo anno sia possibile (…) Le società italiane potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia e ritorno: anche i marchi russi potranno vendere i loro prodotti in Italia (…). La compagnia si sta espandendo molto velocemente, per quest’anno ci aspettiamo un dato di crescita del 120%. E con questo tasso, ci aspettiamo che la crescita continui più avanti. Il mercato al dettaglio della Russia è piuttosto grande, circa 500 miliardi di dollari, e la penetrazione dell’e-commerce è circa il 10%. Cresce ogni anno e si prevede che raggiunga il 15-16% in 4 anni da ora. Il mercato cresce velocemente e noi cresciamo più velocemente di lui (…) Il nostro obiettivo per il prossimo anno è costruire contatti per permettere a compagnie di altri Paesi, come l’Italia, di vendere a cittadini russi attraverso Ozon».

«Abbiamo già aziende da Cina, Turchia, Israele, Stati Uniti, Corea, che utilizzano questo servizio. Non abbiamo fatto quanto avremmo dovuto in Italia, ma ora risolveremo (…) La nostra missione è di essere aperti per tutti, il servizio è lo stesso per tutti e non ci sono restrizioni sulla piattaforma per operare.

Non imponiamo opzioni logistiche. Con il coronavirus, «nel 2020 ovviamente c’è stata un’accelerazione dell’e-commerce, in particolare durante il lockdown», ma «la crescita resta, il Covid ha solamente accelerato» questa espansione, ha detto l’amministratore delegato, aggiungendo che a Expo 2020 Dubai «vogliamo comunicare le nostre possibilità alle aziende di altri Paesi, che possono utilizzare Ozon per far crescere i loro affari e vendere in Russia, e trovare partner che possano rendere più facile il nostro approdo in altri Stati».