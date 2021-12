I piloti di American Airlines saranno i primi a usare l’app di CEFA per la riproduzione dei voli aerei negli Stati Uniti

American Airlines, la maggior compagnia aerea mondiale, è il primo carrier degli Stati Uniti ad adottare CEFA AMS, un’applicazione Electronic Flight Bag (EFB) che consente ai piloti di rivedere virtualmente i dati di volo sul tablet dopo l’atterraggio.

CEFA AMS (Aviation Mobile Services) è il primo strumento di automiglioramento che consente ai singoli piloti di accedere alle specifiche del volo dopo l’atterraggio e di esaminarle.

Il capitano Neil Raaz, direttore per la sicurezza delle operazioni di American Airlines, afferma che CEFA AMS rappresenta il prossimo passo nell’approccio basato sui dati di American per la costante promozione della sicurezza. “Scegliendo CEFA AMS ora possiamo promuovere l’approccio Safety-II nelle nostre operazioni in modo pratico”.